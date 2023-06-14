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الأربعاء، 14 يونيو 2023 05:00 ص
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الجامعات تواصل تنظيم امتحانات نهاية العام الدراسى

الأربعاء، 14 يونيو 2023 05:00 ص
الجامعات تواصل تنظيم امتحانات نهاية العام الدراسى جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تواصل الجامعات الحكومية والخاصة تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022/ 2023 والتى انطلقت نهاية شهر مايو الماضى، وتعقد حضوريا بالكليات وعلى فترات تجنبا للزحام والتكدس فضلا عن إجراء عمليات تعقيم وتنظيف للقاعات والمدرجات التى يؤدى بها الطلاب الاختبارات بين فترات الامتحانات.

وأكد عدد من عمداء الكليات على انتظام امتحانات نهاية العام بالإضافة إلى سير العمل فى الكنترولات إذ أن أعمال التصحيح تسير بشكل منتظم بمجرد الانتهاء من اداء الطلاب للامتحانات يبدأ الكنترول فى أعمال التصحيح والرصد تمهيدا لإعلان النتائج بعد أيام قليلة من انتهاء آخر يوم للامتحانات.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، شدد على ضرورة تضمين الورقة الامتحانية شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلف، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع ضرورة الالتزام بسؤال حل المشكلات الذى يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.
 

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