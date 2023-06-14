الأقصر تعلن دورة إعداد مدربين تكنولوجيا المعلومات بدون مصروفات.. تفاصيل

أعلنت محافظة الأقصر، عن تنفيذ دورة عن إعداد مدربين فى تكنولوجيا المعلومات الحديثة لمدة 3 أشهر مجانية بدون أى مصروفات للعام الدراسى 2023/2024، لمنح المتدرب شهادة معتمدة من معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، وذلك فى إطار التعاون بين محافظة الأقصر ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI بوزارة الاتصالات.

وأضافت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن يكون البرنامج التدريبى المكثف (renewable energy technology)، والذى سيؤهل المتدرب للعمل فى تكنولوجيا الطاقة الشمسية وذلك بمركز تدريب محافظة الأقصر، حيث أوضح سيد محمد اسماعيل مدير مركز التدريب بالأقصر، أن الشروط العامة للتقديم للدورة التدريبية هى أن يكون من حملة المؤهلات العليا حديثى التخرج (دفعات 2013 حتى 2022) من خريجى كليات (هندسة - حاسبات ومعلومات - علوم – تجارة – آداب – تربية – حقوق - كليات الحاسب الآلي)، وأن يكون من أبناء محافظة الأقصر المقيمين إقامة دائمة بها، وأن يكون حاصلًا على دورات مجموعة OFFICE كاملة مع الإلمام الجيد بتطبيقاتها وإجادة التعامل مع شبكة الانترنت، ويفضل الحاصل على شهادة ICDL أو أساسيات التحول الرقمى مع الإلمام بخلفية علمية وعملية عن البرامج التى يبنى عليها موضوع الدورة.

وفيما يخص شروط القبول، أن يجتاز المتدرب الاختبارات المؤهلة للقبول بالدورة والتى تعقد بمراكز تدريب المحافظة، والتفرغ التام مع تقديم إقرار خلال الاختبارات بأنه لا يعمل بأى جهة سواء قطاع عام أو خاص مع تفرغه الكامل خلال مدة البرنامج، وقبول الدراسة فترتين ( صباحية ومسائية) وأوقات إضافية، وألا يكون قد سبق له الحصول على منحة تدريب من المعهد يستثنى الحاصلين على +IT Professional- A+N وخريجى هندسة كهرباء أو طاقة، وعلى الراغبين التقدم للتدريب، الدخول لموقع Maharatech.com للإلمام بالمبادئ الخاصة بموضوع الدورة التدريبية، وفيما يخص نظام القبول والتسجيل، تقدم السيرة الذاتية والمؤهل وصور الشهادات الحاصل عليها HARD COPY أوSOFT COPY + الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، ويتم تسليم المستندات باليد ( صورة المؤهل + صورة الرقم القومى + CV + الموقف من التجنيد للذكور ) داخل مظروف بلاستيك بمكان مركز التدريب بمدينة الطود أو مركز تدريب المحافظة، والتسجيل إلكترونى بـ QR Code حيث يبدأ تسجيل الأسماء من الساعة 9صباحا كل أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان (اخر موعد التسجيل 25 يونيو).