افتتاح العيادات الطبية لخدمة 28 ألفا من العاملين بالكهرباء وأسرهم بالقاهرة

كتبت رحمة رمضان

افتتح المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والدكتور محمد إسماعيل رئيس شركة الخدمات الطبية التابعة للكهرباء العيادات الطبية التخصصية الجديدة بروكسي لخدمة العاملين بالكهرباء تحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ضمن خطة الوزارة الكهرباء لتطوير الخدمة الطبية للعاملين وأسرهم على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل رئيس شركة الخدمات الطبية أن انشاء مجمع العيادات الطبية التخصصية بروكسي ياتى ضمن المنظومة الطبية للشركة فى قطاع القاهرة الطبي لخدمة 28 ألف عامل وأسرهم علاوة على المواطنين من خارج القطاع.

وأشار إسماعيل إلى أن العمل بدأ في إنشاء مجمع روكسي الطبي فى أغسطس عام 2022 وتم الانتهاء منه الشهر الجاري لينضم إلي محطات قطار التطوير والتحديث بالخدمات الطبية لقطاع الكهرباء، لتتبعه العديد و العديد من المحطات في الفترة المقبلة.

وأضاف إسماعيل الشركة انه المستهدف أن تخدم العيادات الطبية المتخصصة بروكسي ما يقرب من 28 ألف مواطن مصرى من العاملين بقطاع الكهرباء وأسرهم، وأصحاب المعاشات وأسرهم، بالإضافة إلى أسر العامليم المتوفين التابعين لكل من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والشركة المصرية لنقل الكهرباء.