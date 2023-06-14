اعرف الإجراءات اللازمة لتخريد السيارات القديمة واستبدالها بالجديدة فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، مبادرة جاءت لحد من تلوث الهواء، وكذلك انبعاثات الكربون الضارة وما يترتب على ذلك من تخفيف الأمراض الناتجة عن ذلك التلوث، وكذلك زيادة السلامة والأمن على الطرق نتيجة خروج السيارات القديمة عن الخدمة التى كانت تتسبب فى الحوادث.

وتأتى كذلك إلى رفع مستوى دخل سائقى سيارات الأجرة وسيارات الركاب الجديدة بسبب استخدام تعرفة ركوب جديدة، بالإضافة إلى استخدام مركبة لا تعانى من أعطال متكررة مثل السيارة القديمة، مما يسهل تشغيلها لفترات طويلة تحقق عائدا أكبر لمالكها، فضلا عن تحقيق طفرة فى استبدال الوقود المحلى (الغاز الطبيعي) بدلا من الوقود المستورد (البنزين).

وفى محافظة سوهاج تم الإعلان عن بدء ساحة التخريد بمقر الحملة الميكانيكية بحى الكوثر، فى استقبال المتقدمين للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، وذلك منذ الاثنين 15 مايو الجارى، مشيرا إلى استلام عدد من السيارات القديمة للمشاركين بالمبادرة، استعدادا لتسليمهم السيارات الجديدة.

من خلال المعلومات التالية تعرف على الإجراءات اللازمة الخاصة بعملية إحلال وتجديد السيارات القديمة بسيارات جديدة فى محافظة سوهاج

1 - تسليم رخصة قيادة السيارة.

2 - تسليم لوحات أرقام السيارة.

3 - استخراج نموذج 105 تخريد من وحدة المرور.

4 - استخراج استعلام أمنى بصورة بطاقة الرقم القومى من داخل وحدة المباحث بوحدة المرور.

5- استخراج فيش وتشبيه موجه لمبادرة الإحلال.

6 - تقديم أصل بطاقة الرقم القومى لمالك السيارة.

7 - صورة رخصة السيارة القديمة أثناء التوجه إلى ساحة التخريد.

8 - التقدم لساحة التخريد؛ لإنهاء إجراءات تسليم السيارة القديمة.

9 - استلام شهادة تخريد السيارة.

10 - التسجيل عبر الموقع الإلكترونى "جو جرين".

11 - دفع الغرامات أو المخالفات المتأخرة على السيارة.