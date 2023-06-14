اعترافات 5 نصابين: "شكلنا عصابة لتزوير العملات بالقاهرة والجيزة"

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف 5 أشخاص أمام رجال المباحث، بتكوين تشكيل عصابى بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ، تخصص في النصب على المواطنين من خلال تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها، واعترفوا بارتكابهم للعديد من الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المتهمين.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمون بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير العملات "المحلية، الأجنبية"، وترويجها على المواطنين مقابل تحصلهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف عناصر التشكيل وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية، وأجنبية" جميعهم مقلدين- مجموعة من الأجهزة والأدوات التى يتم إستخدامها فى عملية تقليد العملات- مبالغ مالية صحيحة).

وبمواجهتهم اعترف أحدهم بقيامه باصطناع وتزوير العملات المالية وترويجها على أفراد التشكيل مقابل تحصله على مبالغ مالية، وبسؤال باقى المتهمين أيدوا ذلك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.