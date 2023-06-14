إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية فى 3 مراكز بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بـ (سمالوط ـ المنيا ـ بنى مزار) تمكنت من إزالة 20 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال عدد من حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضى، وذلك ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ 21 بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، لمواجهة أى شكل من أشكال التعديات، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وتنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزير التنمية المحلية.



ففى مركز ومدينة بسمالوط، أزالت الوحدة المحلية 13 حالة تعد خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة حالتى بناء بدون ترخيص بحى جنوب المدينة، و7حالات بحى شمال المدينة، وحالتى بناء على أرض زراعية بقرية شوشة، وحالتين بقرية دفش التابعة للوحدة المحلية لقرية قلوصنا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وفى مركز المنيا، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف منها حالتى تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بدمشير وتمت الإزالة الفورية له، وحالتى تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية فى المهد داخل الحيز العمرانى بقرية العبيد والقرايشة بصفط الخمار وتمت الإزالة الفورية وردم الأساسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على الرقعة الزراعية.



وفى ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف منها حالة تعد على أرض زراعية بقرية منشأة أبو عزيز، وحالة تعد بالبناء المخالف بحى غرب المدينة، إلى جانب إيقاف حالة بناء بدون ترخيص بشارع مستشفى طب العيون بحى شرق المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.