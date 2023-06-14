أخبار الاقتصاد فى مصر اليوم.. الذهب يواصل التراجع فى مصر

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات سوق الذهب في مصر وكذلك تطورات حركة الأسهم في البورصة العالمية والبورصة المصرية.

مؤشرات البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، والشرقية-إيسترن كومباني، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، وحديد عز، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.165 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 17873 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 21559 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 7480 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إ يجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3503 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 5206 نقطة.



انخفاض سعر الذهب ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في مصر عقب هبوط ملحوظ ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2285 جنيها وهو أدني مستوى للذهب في الأسواق منذ شهر تقريباً، وذلك وسط تداولات ضعيفة للذهب في الأسواق، وبلغ إجمالي هبوط الذهب 25 جنيها في الأسواق منذ تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2285 جنيها.



عيار 18 يسجل 1959 جنيها.



عيار 24 يسجل 2611 جنيها.



الجنيه الذهب 18280 جنيها.

تفاصيل حركة الذهب استمرت أسعار الذهب المحلي في مصر تسجيل انخفاض تدريجي وذلك كنتيجة لانخفاض استمرت أسعار الذهب المحلي في مصر تسجيل انخفاض تدريجي وذلك كنتيجة لانخفاض أسعار الذهب العالمي ، بينما تترقب الأسواق اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من جلسة اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2285 جنيه للجرام ليتداول اليوم عند أدنى المستويات في قرابة شهر، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18280 جنيه.

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