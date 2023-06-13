63 مليار دولار استثمارات أجنبية لمصر فى 10 سنوات

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر في الـ 10 سنوات الماضية، حيث بلغت قيمة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 63 مليار دولار خلال تلك الفترة.

وجاء ترتيب الاستثمارات الأجنبية خلال الـ 10 سنوات الماضية وفقا لما يلي:



4.2 مليار دولار عام 2013/ 2014.

6.4 مليار دولار عام 2014/ 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 52.7%.

6.9 مليار دولار عام 2015/ 2016 بنسبة ارتفاع بلغت 8.7%.

7.9 مليار دولار عام 2016/ 2017 بنسبة ارتفاع بلغت 14.4%.

7.7 مليار دولار عام 2017/ 2018 بنسبة انخفاض بلغت 2.7%.

8.2 مليار دولار عام 2018/ 2019 بنسبة زيادة بلغت 6.7%.

7.5 مليار دولار عام 2019/ 2020 بنسبة انخفاض يبغت 9.5%.

5.2 مليار دولار عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض بلغت 30%.

8.9 مليار دولار خلال عام 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 71.4%.

وتسعى الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال وضع مزيدا من الحوافز الجاذبة، في قطاعات اقتصادية مختلفة، مما ساعد على رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة الأخيرة.