5 عاطلين يعترفون بتكوين تشكيل عصابى لتزوير النقود وترويجها فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 5 عاطلين بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى تقليد العملات المحلية والأجنبية، وترويجها بين أصحاب المحلات والمواطنين، وتقسيم الحصيلة بينهم.

وأضافوا أمام رجال المباحث، أن أحدهم يستخدم جهاز كمبيوتر وطابعة، فى تقليد النقود وطباعتها، بينما يتولى باقى المتهمين ترويج النقود المزيفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، لتقرر النيابة حجزهم على ذمة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمون بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات "المحلية، الأجنبية" وترويجها على المواطنين مقابل تحصلهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف عناصر التشكيل وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية، وأجنبية" جميعهم مقلدين- مجموعة من الأجهزة والأدوات التى يتم إستخدامها فى عملية تقليد العملات- مبالغ مالية صحيحة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.