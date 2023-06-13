342 مليون جنيه إيرادات السكك الحديد فى أبريل الماضى

كتب: مدحت عادل

سجلت إيرادات السكك الحديدية ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الإيرادات نحو 342.7 مليون جنيه في شهر ابريل الماضي، بينما كانت نحو 271.5 مليون جنيه في شهر ابريل عام 2022، بزيادة بلغت نحو 71 مليون جنيه.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن ايرادات السكك الحديدية وصلت ارتفاعها، حيث بلغت قيمتها في شهر مارس الماضي نحو 306.5 مليون جنيه، مقابل 291 مليون جنيه في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 15.5 مليون جنيه.

وفى فبراير الماضي، ارتفعت إيرادات السكك الحديدية بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 325.6 مليون جنيه، ارتفاعا من 291.9 مليون جنيه فى شهر فبراير عام 2022، بزيادة بلغت نحو 33.7 مليون جنيه.

وفى ديسمبر الماضى، ارتفعت إيرادات السكك الحديدية، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل إجمالي الإيرادات نحو 338.3 مليون جنيه، مقابل نحو 311.9 مليون جنيه في شهر ديسمبر السابق له بزيادة بلغت نحو 26.4 مليون جنيه، وفى شهر نوفمبر السابق له، بلغ إجمالي الإيرادات نحو 334 مليون جنيه، بينما كانت نحو 313.6 مليون جنيه فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 20.4 مليون جنيه.