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30 ألف طالب وطالبة يؤدون اليوم امتحانى الاقتصاد والإحصاء بأسيوط.. صور

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 08:58 ص
30 ألف طالب وطالبة يؤدون اليوم امتحانى الاقتصاد والإحصاء بأسيوط.. صور طلاب الثانوية العامة
أسيوط – هيثم البدرى

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 يؤدي 30 ألف  وطالبة بالثانوية العامة، اليوم الاثنين  الامتحان في  89 لجنة،  في مادة الإحصاء اليوم ،وسط  إجراءات أمنية  مشددة  بمحيط المدارس و التفتيش المكثف اثناء دخول الطلاب للجان
 
في ذات السياق أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والانتهاء من تجهيز اللجان  بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفاديًا لانقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية ولخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وكذلك الانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة للمشاركين في العملية الامتحانية والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها.
 
وانطلقت  امس الإثنين  امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية بجميع محافظات الجمهورية، واليوم بمادة الإحصاء وتعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بـ الثانوية العامة 2023 داخل لجان مؤمنة بالكامل بنظام البابل شيت، بحيث تكون الأسئلة اختيارية ولا توجد أسئلة مقالية
طلاب الثانوية العامة (1)
طلاب الثانوية العامة (1)

طلاب الثانوية العامة (2)
طلاب الثانوية العامة (2)

طلاب الثانوية العامة (3)
طلاب الثانوية العامة (3)

طلاب الثانوية العامة (4)
طلاب الثانوية العامة (4)

 
 
 


 

 


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