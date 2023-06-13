19 ألفا و300 طالب يؤدون امتحان الاقتصاد والاحصاء داخل 50 لجنة ببنى سويف

من جانبه، تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف

امس غرفة العمليات بمقر مديرية التربية والتعليم وتواصله مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وذلك في حضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، محمد رمضان مدير التعليم العام ، الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤن التنفيذية.

واطمأن المحافظ على فتح اللجان واستقرارها وإجراءات التأمين الخاصة بها، وتوافر المناخ الملائم للطلاب والملاحظين .