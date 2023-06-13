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أكرم القصاص
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19 ألفا و300 طالب يؤدون امتحان الاقتصاد والاحصاء داخل 50 لجنة ببنى سويف

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 08:13 ص
19 ألفا و300 طالب يؤدون امتحان الاقتصاد والاحصاء داخل 50 لجنة ببنى سويف طلاب الثانوية العامة
بنى سويف هانى فتحى

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يؤدى بعد قليل 19 ألفا و300 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة "نظامى، خدمات، منازل" موزعين على 50 لجنة على مستوى المحافظة ثانى أيام  امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بمادتى الاقتصاد والاحصاء.
 
من جانبه، تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف  امس غرفة العمليات بمقر مديرية التربية والتعليم وتواصله مع غرفة العمليات المركزية  بالوزارة، وذلك في حضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، محمد رمضان مدير التعليم العام ، الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤن التنفيذية.
 
واطمأن المحافظ على فتح اللجان واستقرارها وإجراءات التأمين الخاصة بها، وتوافر المناخ الملائم للطلاب والملاحظين .
 
 

 


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