نيو بلان تحتفل بقصة نجاح عمرها 5 سنوات

فى أمسية مشهودة بقصر عابدين العريق، احتفلت شركة نيو بلان للتطوير العقارى بمرور خمس سنوات من النجاح والتطور، وسط حضور مميز من رجال الدولة والمستثمرين البارزين فى قطاع العقارات.

خلال الحفل استعرضت الشركة الوليدة فصول قصة نجاح كبيرة تحققت فى زمن قياسى بمشروعات رائدة ساهمت فى تطوير المجتمع تلبية لاحتياجاته السكنية والتجارية.

كما شهد الحفل حضورا متميزا من شركة تونينو لامبورجينى العالمية متمثلة فى تواجد ديفيد لورانزو المدير التنفيذى للشركة، والذى عكس التعاون الوثيق بين شركة نيو بلان ونظيرتها الايطالية، والذى أثمر عن اضافة لمسة التميز والرفاهية لمشروعات الشركة المصرية التى نجحت فى تقديم تجارب استثنائية فريدة لعملائها فى المجال العقاري.

أحيا الحفل الموسيقار العالمى عمر خيرت الذى تناغمت موسيقاه وألحانه مع روعة المكان، فأضفت سحرا مميزا امتع الحضور.

وتحدث المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة نيو بلان فى بداية الحفل عن رحلة النجاح الاستثنائية التى سطرتها الشركة خلال السنوات الخمسة من العمل الدؤوب الذى لم يتوقف لحظة، وعن التحديات التى تم تجاوزها فى مشوار الانجازات التى تحققت.. وأبدى امتنانه لفريق عمل الشركة وكل الشركاء الذين ساهموا فى هذا النجاح.. لافتا إلى أنه ورغم قصر عمر الشركة، إلا أنها نجحت فى تقديم حلول مبتكرة فى المجال العقارى مقترنة بالجودة العالية التى تميز مشروعات الشركة.

قدمت الحفل الإعلامية الموهوبة مريم أمين التى كان لها حضورا مميزا ولمسة من الأناقة التى تواكبت مع روعة الحدث ومكانه.

وأتى حرص الشركة على إقامة احتفاليتها فى قصر عابدين على وجه التحديد، لقناعة القائمين عليها أنه كما كان تشييد قصر عابدين فى القرن التاسع عشر علامة فارقة فى تطور المعمار المصرى الحديث، فإن المشروعات العملاقة للشركة، ستكون علامة فارقة اليوم فى المجال العقارى وأعمال التطوير التى تقوم بها فى شتى ارجاء مصرنا الحبيبة.



نيو بلان تحتفل بقصة نجاح (1)



نيو بلان تحتفل بقصة نجاح (2)



نيو بلان تحتفل بقصة نجاح (3)



نيو بلان تحتفل بقصة نجاح (4)



نيو بلان تحتفل بقصة نجاح (5)



نيو بلان تحتفل بقصة نجاح (6)



نيو بلان تحتفل بقصة نجاح (7)



نيو بلان تحتفل بقصة نجاح (8)