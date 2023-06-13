اليوم السابع
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نقيب العاملين بالضرائب: نأمل بصدور توصيات من "الحوار الوطنى" بإقرار قانون العمل

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 03:00 ص
نقيب العاملين بالضرائب: نأمل بصدور توصيات من "الحوار الوطنى" بإقرار قانون العمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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قال عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن المحور الخاص بالعمل الأهلى بالحوار الوطنى من المحاور التى تنصب على العمال سواء التنظيم النقابى أو علاقة العمل، مشيرا إلى أن العمال جميعم ينتظرون صدور توصيات خاصة بقانون العمل لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، والذى سيلقى بدوره بنتائج إيجابية على الاقتصاد القومى.
 
وأَضاف عبد الفضيل، فى تصريحات لليوم السابع، أن قانون المنظمات النقابية الحالى جيد ومتوافقة عليه أغلب النقابات، فضلا عن أنه يؤكد احترام مصر للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الدولة بخصوص العمال.
 
 
وكان قد أعد اتحاد العمال رؤية لطرحها بالحوار الوطنى، طالب خلالها بالالتزام بتطبيق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، والتي رسمت-ضمن بنودها بشكل مباشر وغير مباشر- طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي العمالي كأبرز منظمة من منظمات المجتمع المدنى فى مصر، والذى يضم فى عضويته أكثر 4 ملايين عامل، و27 نقابة عامة، بحيث يتم الاهتمام والتثقيف العمالى، وتمكين النقابات من دورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية، وتوعية العمال بحقوقهم ووجباتهم ،والمشاركة في تدريبهم تماشيا مع سوق العمل.

اتحاد العمال

عادل عبد الفضيل

الحوار الوطنى

قانون العمل

قانون المنظمات النقابية



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