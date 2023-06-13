وأضاف المنسق الأممى - فى تصريح عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء، بمقر الجامعة بالقاهرة - أن هناك وضعا صعبا على الأرض في فلسطين سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة، خاصة في ظل توسع الوجود والاستيطان الإسرائيلي بالضفة والقدس الشرقية.

وتابع: "نحتاج الوصول إلى طريقة التعامل مع القضية الأساسية، وهي وقف محاولة توسيع الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية".