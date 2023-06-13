وأضاف ليساك - وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "أسقطت القوات الروسية ثلاثة صواريخ كروز على المجمع السكني، ووفقا للتقارير الأولية، قتل ثلاثة من سكان مبنى سكني من خمسة طوابق وأصيب 25 شخصا، 19 منهم الآن في المستشفى".

واشتعلت النيران في الشقق من الطابق الأول إلى الخامس حيث غطى الحريق 700 متر مربع، ويقوم عمال الإنقاذ حاليا بإخماد الحريق.

ومن المحتمل أن يكون هناك أشخاص ما زالوا تحت أنقاض المبنى، حيث يعمل رجال الإنقاذ على تحديد مكانهم.

وكان حاكم منطقة دنيبرو الأوكرانية قد أعلن، في وقت سابق، أن القوات الروسية قصفت بصاروخ عالي الدقة، مبنى سكنيا مكونا من خمسة طوابق، في منطقة "كريفي ريه"، وهي مدينة صناعية في دنيبروبتروفسك، خلال الساعات الماضية.



