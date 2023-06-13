مصرع مواطن وإصابة 2 فى حادث اصطدام مركبتى تروسكيل وانقلاب أخرى فى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حادث تصادم بين مركبتى تروسكيل أمام قرية زرنيخ، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بكدمات وجروح، حيث تم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية جنوب الأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، يفيد بوقوع حادث بين 2 تروسيكل على طريق قرية زرنيخ بمدينة إسنا، نتيجة السرعة الزائدة، حيث أسفر الحادث عن إصابة مواطنين، وهم كل من "إبراهيم محمد السيد" 14 سنة، و"عبد الله حجاج السيد" 22 سنة، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية جنوب الأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما لقي مواطن مصرعه فى حادث انقلاب تروسيكل بسبب السرعة الزائدة بمدينة إسنا، ويدعى "جمعة بخيت أبو الحسن" يبلغ من العمر 48 سنة، وتم وضعه داخل مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية جنوب الأقصر، لحين التصريح بالدفن وتسليم الجثمان لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما لقي جزار مصرعه فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، خلال التوجه لأحد مجازر إسنا لذبح عجول يملكها وطرحها فى الأسواق، حيث إنه لدى تواجده فى طابور للسيارات لدخول المجزر تعرض لحادث فى سيارته والتى عادت للخلف عليه خلال الإنتظار، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، إخطاراً من مجزر مدينة إسنا العمومى يفيد بإصابة أحد الجزارين ويدعى "محمد.م" فى حادث سيارة حيث عادت عليه السيارة بالخطأ والتى تحمل عجول كان يريد ذبحها بالمجزر، وتم على الفور نقله لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية جنوب الأقصر، ولكنه فارق الحياة قبل تلقيه العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.