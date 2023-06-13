مصرع عامل انهارت عليه الأتربة أثناء حفر بئر صرف صحى بطما سوهاج

استقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج عامل يبلغ من العمر 50 سنة جثة هامدة، وذلك على إثر إنهيار حفر بئر صرف الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة وأفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ " ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة عامل داخل بئر للصرف الصحى بمنزله دائرة مركز شرطة طما عقب إنهيار كمية من الاتربة عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث المركز بورد إشارة من مستشفي طما المركزي لمركز طما بوصول المدعو قناوي ع م ا 50 سنة عامل ويقيم دائرة المركز " جثة هامدة ".

وبسؤال كل من شقيقه محمد ع م ا 39 سنة عامل وزوجته نجوي ع م ا 41 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية بأنه أثناء قيام المتوفي المذكور ببناء بئر صرف صحي بمنزله إنهارت عليه كمية من الطوب والأتربة مما أدي لوفاته ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير حضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.