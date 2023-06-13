اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يونيو 2023 10:09 م
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مصرع طفل متأثرًا بإصابتة نتيجة حريق في منزل جدته ووفاتها قبل 3 أسابيع بالدقهلية

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 09:32 م
مصرع طفل متأثرًا بإصابتة نتيجة حريق في منزل جدته ووفاتها قبل 3 أسابيع بالدقهلية جثة - أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشي

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لقي طفل في العقد الأول من عمره مصرعه متأثرًا بإصابته في حريق شب بمنزل جدته بمدينة المنصورة، قبل 3 أسابيع، وأسفر عن مصرعها وإصابته، وتم نقله للعناية المركزة في حالة خطرة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد فشل محاولات علاجه، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
 
تعود أحداث الواقعة لتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، بنشوب حريق في شقة بمساكن مشغل، ومصرع سيدة وإصابة حفيدها.
 
وانتقلت قوة أمنية من  ضباط مباحث المركز ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف لمكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق بعد التهامه محتويات الشقة بأكملها، وبالفحص تبين مصرع سناء عبدالله رفاعي 73 عامًا، وإصابة حفيدها ياسر حسام سليمان 6 سنوات.
 
وتم نقل الطفل للعناية المركزة في حالة خطرة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ولحق بجدته بعد مرور 3 أسابيع على الحادث، وتم نقل جثته لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 
 
 

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