مصرع شاب سقط داخل بريمه شركة الزيوت والصابون فى كفر الزيات

الغربية مصطفى عادل

لقى شاب من العمالة غير المنتظمة مصرعه إثر سقوطه داخل بريمه شركة الزيوت والصابون بكفر الزيات بمحافظة الغربية وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط شاب داخل بريمه شركة الزيوت والصابون بكفر الزيات.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشاب يدعي"ا.ا"17 سنة مم العمالة الغير منتظمة بالشركة، واختل توازنه وسقط داخل البريمة وتوفى فى الحال، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.