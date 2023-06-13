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مسؤول أمريكى: ترامب سيسلم نفسه طوعا للمحاكمة ولن يتم وضع القيود فى يديه

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 07:22 م
مسؤول أمريكى: ترامب سيسلم نفسه طوعا للمحاكمة ولن يتم وضع القيود فى يديه ترامب
كتب أحمد عرفة

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أكد مسؤول أمريكي، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيسلم نفسه طوعا للمحاكمة اليوم، ولن يتم وضع القيود في يديه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وتم تشديد الأمن فى مدينة ميامى، وأقام مسئولو المحكمة التي ستنظر القضية حواجز وشريط للشرطة حول قاعة محاكمة دونالد ترامب، بينما سعى مسئولو الشرطة على طمأنة السكان المحليين أنهم سيتعاملون بأمان مع أي احتجاجات.

 وقال رئيس شرطة المدينة مانويل مورالز إنهم يتعاملون مع الحدث بجدية شديدة، وهناك احتمال أن تتحول الأمور إلى الأسوأ، لكن هذه ليس الطريقة التي تدير بها ميامى الأمور.

 وأشار مورالز إلى أنهم جلبوا العديد من الموارد للتعامل مع الحشود ما بين 5 آلاف إلى 50 ألف.  وأضاف أنهم لا يتوقعون أي مشاكل لكنهم مستعدين للتعامل معها.

 

 


ترامب

محاكمه

فلوريدا

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