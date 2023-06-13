مدينة سفاجا تحذر المواطنين من رياح محملة بالرمال والأتربة على الطرق السريعة

ناشد مجلس مدينة سفاجا برئاسة اللواء ياسر شعبان، رئيس المدينة، اليوم الثلاثاء، المواطنين المسافرين من وإلى المدينة على الطرق السريعة توخى الحذر، نظرا لهبوب رياح شديدة مُحملة بالأتربة، وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد بيان من مجلس مدينة سفاجا، أن تحديثات خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض جوى صحراوى قادم من الصحراء الغربية يجلب كتل هوائية جنوبية غربية نشطة مما يؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق مختلفة من المحافظات منها (محافظة البحر الأحمر- سوهاج - قنا)، حيث تتراوح سرعة الرياح على المناطق السابقة ( من 0-100 كم / ساعة ).

وأوضح مجلس المدينة، أن بيان الأرصاد حذر من امتداد تأثير الرمال المثارة والأتربة حاد على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، ومن المحتمل أن يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا.

وأهابت إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة والصحراوية وتجنب التواجد اسفل اللوحات المعدنية والأشجار وأعمدة الإنارة والمبانى المتهالكة، وارتداء الكمامات لمرضى الجهاز التنفسى والصدر والحساسية والجيوب الأنفية، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن سقوط الأمطار.