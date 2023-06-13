مدينة إسنا تنفذ إزالات لمبانى مخالفة بقرى الكيمان وتوماس وعافية

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال الموجة 21 للإزالات، بالتنسيق بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات فى المهد بقرية الكيمان بمساحة 88 مترًا مربعًا، و 2 حالة فى المهد بتوماس 1 التابعة لقرية توماس وعافية بمساحة 1400 متر مربع، والتعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، قد نفذت حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدي فى المهد بإجمالي مساحة 875 مترًا مربعًا، والتعديات عبارة عن حفر قواعد وأسوار من الطوب الأبيض والأسمنت، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عادل شرشر رئيس المركز، بتنفيذ 2 حالة إزالة تعدى على أرض زراعية، فالحالة الأولى كانت إزالة بناء بالطوب الأبيض ومونة الطين على مساحة 175 مترًا بحوض 28 إصلاح زراعي بأرمنت الوابورات، والحالة الثانية عبارة عن إزالة أسوار بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 100 متر بقرية الرزيقات قبلى، وتم التحفظ على الطوب، كما تمت الإزالة بمعدات المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك فى الإزالة نائب رئيس المركز ومدير المتابعة ومدير المرافق بالمركز ومشرفي الإدارة الزراعية ومشرفى جمعية الإصلاح الزراعى.