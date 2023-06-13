محكمة ميامي تسمح لترامب بالمغادرة دون شروط

وكالات

غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مقر المحكمة في ميامي بعد السماح له بالمغادرة من دون شروط، بحسب ما ذكر موقع "العربية".

وقالت شبكة سى إن إن الإخبارية إنه لن يتم فرض قيود على السفر على الرئيس السابق دونالد ترامب بعد جلسة محاكمته.

وكان قد نفى الرئيس السابق قائمة التهم الموجهة إليه بعدما تلاها قاضى المحكمة.

وتم تشديد الأمن فى مدينة ميامى، وأقام مسئولو المحكمة التي ستنظر القضية حواجز وشريط للشرطة حول قاعة المحكمة، بينما سعى مسئولو الشرطة على طمأنة السكان المحليين أنهم سيتعاملون بأمان مع أى احتجاجات.

وقال رئيس شرطة المدينة مانويل مورالز إنهم يتعاملون مع الحدث بجدية شديدة، وهناك احتمال أن تتحول الأمور إلى الأسوأ، لكن هذه ليس الطريقة التي تدير بها ميامى الأمور.

وأشار مورالز إلى أنهم جلبوا العديد من الموارد للتعامل مع الحشود ما بين 5 آلاف إلى 50 ألف. وأضاف أنهم لا يتوقعون أى مشاكل لكنهم مستعدين للتعامل معها.