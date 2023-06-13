محافظ الدقهلية ورئيس جهاز محو الأمية يسلمون 467 شهادة لنزلاء مركز تأهيل جمصه

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، الدكتور محمد يحيي ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار، والمحاسب محمد سالم مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية ووفد الجهاز التنفيذي للهيئة وفرع الدقهلية المرافق لهما وذلك في زيارتهم لمحافظة الدقهلية.

هذا وقد قام "مختار" و"وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار بزيارة لمدينة جمصه.

واستهدفت الزيارة حضور احتفالية تسليم شهادات محو الامية لنزلاء منطقة اصلاح وتأهيل جمصة، وكذا احتفالية جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصه، وذلك لتسليم عدد من العاملين بالجامعة ايضا شهادات لمن تم محو اميتهم، وذلك بحضور اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية و اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية، والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس امناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، و الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا.

حيث قام مختار ورئيس الهيئة والقيادات الامنية وقيادات جامعة الدلتا بتسليم عدد 467 شهادة محو أمية لمن تم محو أميتهم، منهم 421 من نزلاء منطقة اصلاح وتأهيل جمصه، و46 من العاملين بجامعة الدلتا الذين تم محو اميتهم.

وأوضح "مختار" أنه تم مؤخرا بمحافظة الدقهلية، اعتماد خطة العمل التنفيذي لعمل فرع محو الامية وتعليم الكبار للعام 2023/2024 و تستهدف الخطة محو امية 44220 من الاميين بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار "مختار" لاهمية التوسع في فتح فصول محو أمية من خلال المديريات المختلفة بالمراكز والمدن والاحياء والقري وفقا للبروتوكولات الموقعة مع الهيئة، مؤكدا علي التنسيق الكامل لتفعيل جهود الخدمات والأنشطه المختلفه لفرع تعليم الكبار لإستفادة أكبر عدد من المواطنين خاصة بالقرى والريف وتحفيزهم على محو الأمية لديهم وبينهم، كما اشار لضرورة الإهتمام بالخدمات الثقافيه والتوعيه الفكريه والدينيه والخدمات الصحيه العامه والصحه الإنجابية من خلال القوافل الاعلامية المشتركة.

وقال مختار إنه تم خلال اللقاء مناقشة مدي امكانية استكمال الذين تم محو اميتهم للدراسة بالمرحلة الإعدادية ، وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين الهيئة والتربية والتعليم، وأضاف أنه تم أيضا دراسة توفير فرص عمل ملائمة لمن تم محو اميتهم من نزلاء منطقة اصلاح و تأهيل جمصه بعد انقضاء مدتهم وفقا للمهن التي تعلموها خلال المدة.

ومن جانبه قال رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار، أن الهيئة تعمل من خلال مظلة الحماية المجتمعية بكل طاقتها وبكافة فروعها بالمحافظات لتشجيع الاميين علي محو اميتهم من خلال الالتحاق بفصول محو الأمية بجميع القطاعات الخدمية ووحدات المحليات.

وأشار رئيس الهيئة أن لدينا نماذج مشرفة من هؤلاء الذين تم محو اميتهم حيث استكملوا تعليمهم ومنهم من حصل علي شهادة الدكتوراه وتوج نجاحهم بتولي مكانة مروموقة بالمجتمع، مؤكدا ان ذلك دليل العزيمة والاصرار علي النجاح التي يتمتع بها المواطن المصري.

والجدير بالذكر أن وفد الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار ضم كلا من إيهاب سعيد مدير علاقات الهيئة وغادة فهمي مسئول الاتصال السياسي وهاني خيري مدير شئون الدارسين، وحماد الحسيني مدير خدمة المواطنين وأحمد عبد الجواد وسامح البرماوي والسعيد عبد الصمد وعادل بكر واحمد عبد الجواد وهشام فهيم وجيهان حامد ممثلي إدارات ديوان الهيئة وفرعها بالدقهلية.