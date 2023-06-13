اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

لجان امتحانات ثانوية عامة خلف الأسوار بمراكز الإصلاح والتأهيل

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:16 م
لجان امتحانات ثانوية عامة خلف الأسوار بمراكز الإصلاح والتأهيل الأمن - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نسق قطاع الحماية المجتمعية مع وزارة التربية والتعليم لعقد عدد من اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، حيث تم توفير الأجواء المناسبة لأداء الإمتحانات. فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والعمل على إنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء فترة العقوبة.
 
   
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الإهتمام بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
 
 
 

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة

تسريبات امتحانات

امتحان ثانوى

نهاية الثانوية العامة

اخبار الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة