فرصة عمل لعمال إنتاج وأمناء مخازن بمصنع سيراميك ببنى سويف

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف عن توافر فرص عمل مندوبى مبيعات للعمل فى أحد مصانع إنتاج السيراميك بمنطقة بياض العرب الصناعية.

وأعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف عن توافر وظائف للذكور من سن 20 إلى 40 عاما شملت 20 عامل إنتاج مؤهل متوسط أو بدون مؤهل، و 20 عامل مخازن مؤهل متوسط أو بدون، و5 نقاشين مؤهل متوسط أو بدون، و5 امين مخزن مؤهل عالى حيث يوجد تأمين صحى وتأمين اجتماعي.

وأكدت مديرية العمل أنه على راغبى العمل التوجه لمكتب تشغيل شرق النيل فوق مكتب البريد بجوار كلية الدراسات الإسلامية.