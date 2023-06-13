اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يونيو 2023 05:35 م
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غلق مجمع مطاعم فى حى المناخ ببورسعيد لمدة 72 ساعة لمعاينة المبنى بالكامل

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 04:48 م
غلق مجمع مطاعم فى حى المناخ ببورسعيد لمدة 72 ساعة لمعاينة المبنى بالكامل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، غلق مجمع المطاعم بحى المناخ لمدة 72 ساعة، لمعاينة المبنى بالكامل وإزالة التعديات والإشغالات به، ومراجعة كافة إجراءات السلامة العامة والأمان والحماية المدنية، وذلك على إثر حادث سقوط "أسانسير" أثناء ركوب فتاتين به من محافظة بورسعيد.
 
ووجه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة من حي المناخ والجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد والأمن والحوكمة والإسكان والشئون القانونية لمعاينة مجمع المطاعم، والتأكد من توافر إجراءات الأمن والسلامة حرصا على سلامة وأمن المواطنين. 
 
وكان محافظ بورسعيد قد زار الفتاتين اللتان تعرضا لحادث سقوط "أسانسير"، ووجه بتوفير كافة الرعاية الطبية والصحية لهما لحين تماثلهن الشفاء.

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غلق مجمع المطاعم ببورسعيد



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