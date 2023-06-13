عضو النواب الليبى: عمل لجنة 6+6 مهم للعملية السياسية

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور عبدالسلام نصية، عضو مجلس النواب الليبي، إنَّ ليبيا تمر بمرحلة حرجة، وعمل لجنة 6+6 المكلفة بوضع قواعد العملية الانتخابية ضروري للعملية السياسية.

وفي حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أوضح "نصية" أنَّ جلسة النواب التي عُقدت صباح اليوم شهدت الكثير من التحفظات على ما توصلت إليه لجنة 6+6، مشيرًا إلى أنَّ هناك أطرافًا ليبية أخرى عبَّرت عن مخاوفها من بعض التحفظات أيضًا.

وذكر عضو مجلس النواب الليبي، أنَّ النقاش داخل جلسة اليوم تركز حول تحفظات بعض الأعضاء بشأن بعض المسائل الإجرائية التى تهدف إلى نجاح الانتخابات الرئاسية.

وفي إطار التغيرات الإقليمية والصراع الدائر بين روسيا وأمريكا في أوكرانيا، أكد "نصية" أننا متخوفون من نقل الصراع الإقليمي إلى ليبيا في ظل هذه الفوضى ونرفض أي صراع إقليمي داخل الأراضي الليبية.

لافتًا إلى إصرارهم على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستعادة الدولة عن طريق وجود رئيس، ويجرى التعامل مع الملفات الإقليمية والدولية، محذرًا من استمرار انتشار السلاح ووجود حكومتين لأن ذلك لا يكون في صالح ليبيا.