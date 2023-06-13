عاطل يعترف بتوصيل الحشيش دليفرى فى القاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

أدلى عاطل باعترافات تفصيلية بعد القبض عليه في القاهرة وبحوزته كيلو من مخدر الحشيش، وذكر أمام رجال المباحث أنه يتاجر بالمواد المخدرة، ويخزنها بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه هاتفيا، وتحديد أماكن لقاءهم.

أضاف المتهم أنه يستخدم دراجة بخارية في توصيل المخدر لعملائه، وأن النقود المضبوطة بحوزته من حصيلة الاتجار بالمخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وتردده بين عملائه لترويجها، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه، وضبط بحوزته كيلو من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول ودراجة بخارية، وتحرر المحضر اللازم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.