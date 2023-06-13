طلاب المنيا: امتحان الإحصاء كان يحتاج وقت أطول

أدى اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة امتحان مادتى الأقتصاد والإحصاء، بمختلف اللجان بالمحافظات المختلفة وسط إجراءات مشددة.
وقال عدد من طلاب الثانوية العامة فى محافظة المنيا، إن الامتحان كان صعبا نوعا ما وكان يحتاج إلى وقت أطول من المحدد له، خاصة مادة الإحصاء، التى جاءت فوق مستوى الطالب المتوسط فى كثير من النقاط التى كانت تحتاج إلى وقت أطول للإجابة عليها.
من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 40 ألفا و704 طالباً منهم 22 ألفا و 937 طالباً علمي علوم، و2443 طالبا علمي رياضة، و15 ألفا و324 طالبا بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 100 لجنة، موضحا ًأنه تم التنسيق بين الإدارة الصحية وشركة الكهرباء والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف ورؤساء القرى والأحياء لتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب خلال أدائهم الامتحانات، بالإضافة إلى تفعيل تقنية كاميرات المراقبة المطبقة هذا العام في امتحانات الثانوية العامة ضمن ضوابط وإجراءات صارمة تنتهجها الوزارة لضبط إيقاع اللجان وعدم وجود أي ثغرات تتيح الغش بكافة صوره وأشكاله.
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