طلاب المنيا: امتحان الإحصاء كان يحتاج وقت أطول

أدى اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة امتحان مادتى الأقتصاد والإحصاء، بمختلف اللجان بالمحافظات المختلفة وسط إجراءات مشددة.

وقال عدد من طلاب الثانوية العامة فى محافظة المنيا، إن الامتحان كان صعبا نوعا ما وكان يحتاج إلى وقت أطول من المحدد له، خاصة مادة الإحصاء، التى جاءت فوق مستوى الطالب المتوسط فى كثير من النقاط التى كانت تحتاج إلى وقت أطول للإجابة عليها.