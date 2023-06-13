طلاب الثانوية العامة بكوم أمبو: الاقتصاد سهل والإحصاء طويل

أسوان- صلاح المسن

عبر طلاب لجان الثانوية العامة بمدينة كوم امبو بمحافظة أسوان، عن فرحتهم بامتحان مادة الاقتصاد، التى وصفوها بأنها جاءت مباشرة وسهلة، وفى الوقت نفسه عبر عدد من الطلاب لـ"اليوم السابع" أن بعض أسئلة امتحان مادة الإحصاء جاءت إلى حد ما غير مباشرة، بينما أكد بعض الطلاب أن امتحان الاقتصاد كان سهلا والإحصاء طويلا.

وشهدت صباح اليوم لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة أسوان، توافد الطلاب بمحيط اللجان ودخولهم فى ثانى أيام الامتحانات لآداء امتحانات الاقتصاد والإحصاء، حيث يتم إجراء التفتيش الذاتى لجميع الطلبة لدي دخولهم اللجان، مع منع دخول الهواتف وأية كتب أو متعلقات معهم.

من ناحية أخرى، كان قد قام أمس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالمرور الميدانى لتفقد عدد من لجان الامتحانات، فى أول يوم لانطلاق ماراثون الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023 والتى ستستمر حتى 13 يوليو القادم بإجمالى 26 لجنة رئيسية تضم 7779 طالب وطالبة بمختلف المدارس على مستوى الإدارات الخمس.

وخلال جولته التفقدية داخل مدرستى أسوان الثانوية التجريبية للبنات والتى تضم 509 طالبات داخل 26 لجنة فرعي، والعقاد الثانوية العسكرية بنين والتى تضم 427 طالب داخل 22 لجنة فرعية ، بمرافقة العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، إطمئن اللواء أشرف عطية على توفير كافة الإمكانيات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح والمكيفات وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية ، بالإضافة إلى الإطمئنان على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الإمتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات ، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية مع عدم السماح قطعياً بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان.

ومن جانبه، كان قد أوضح عبد الكريم لطفى في "تصريحات صحفية" بأنه بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد تم تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الإستعدادات المسبقة للإمتحانات ، بجانب تشكيل غرفة عمليات إمتحانات الثانوية العامة برئاسة مدير المديرية ، مؤكداً علي أن هناك بروتوكولات تعان مع الجهات المختصة بالصحة والتموين والكهرباء والمياه والتأمين الصحى والإسعاف للتعامل مع أى طوارئ ، كما تم تسليم الخطة الأمنية لمديرية الأمن لمتابعة وصول وإرسال الأسئلة والإجابات ، فضلاً عن تجهيز 2 مركز لتوزيع الأسئلة بإدارة أسوان للتوزيع على إدارات أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو ، علاوة على مركز توزيع إدفو للتوزيع على مدارس إدارة إدفو .