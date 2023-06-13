صرف تعويضات لمزارعين أضيرت مزارعهم بشمال سيناء.. اعرف الأسماء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء صرف دفعات تعويضات لمزارعين اضيرت مزارعهم، ونشرت المحافظة أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش، الذين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 11/6/2023 إلي 25/6/2023 وبيان الكشوف بمركز العريش – أرض وضع يد ، عدد المزارعين 7 مزارع، تبدأ باسم / ماهر حمادة ابراهيم الكاشف، وتنتهي باسم / عبد الكريم سالمان منصور .

وبنطاق مركز العريش – أرض انتفاع من الهيئة، عدد المزارعين 6 مزارع تبدأ باسم عبد اللطيف علي محمد ، شراء /علي عبد اللطيف علي، وتنتهي باسم / عايدة سليمان عايش عيد.

واسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز الشيخ زويدالذين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 11/6/2023 إلي 25/6/2023 وبيان الكشوف مركز الشيخ زويد (الجورة)

عدد المزارعين 6 مزارع، تبدأ باسم / سميرة حسين محمد جمعة

وتنتهي باسم / عرفه سلامة أبنية سلامة .

وبمركز الشيخ زويد (الشلاق)

عدد المزارعين 1 مزارع تبدأ باسم / محمد محسن محمد جبر.

واسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز الشيخ زويد الذين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 6/6/2023 إلي 20/6/2023 وبيان الكشوف بمركز الشيخ زويد ( قبر عمير - ساحل البحر)، عدد المزارعين 7 مزارع، تبدأ باسم / حسين سويلم سليمان غانم، وتنتهي باسم / نجاح مصطفي نصر مسلم.

وسبق وأعلن ‎مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء أسماء تعويضات بعض المباني المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ .

والاسماء المعلنة: ‎حسین اسبيتان مسلم اسبيتان، ‎ورثة / حسين حماد سلامه، ‎ورثة / صباح حسن اصبيح، ‎محمد، عبد الرحمن محمد سليمان، ‎حسن سویلم رافع ابو ماشی، ‎حمدان حمیدان محمد ابو العراج، ‎السيده حمد حسان سويلم

‎مطر سلیم محمد سلمان، ‎محمد عبد الكريم حميد منصور، ‎عایشه سويلم ماشي ابو ماشي، ‎محمد حمدان حميدان ابو العراج، ‎احمد حمدان حميدان ابو العراج، ‎عيد سلامه مسلم العطشان، ‎ياسر محمد سلامه حسن، ‎احمد محمد حمید سلیم، ‎ورثة / سالمان سلمي هاني، ‎عبد الله سلامه حماد درویش.

كما أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء كشفا بأسماء تعويضات بعض المباني المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد تضمن الكشف اسماء كلا من : فتحي عبد الله علي عبد الله، ابراهيم اعبيد سليم سلمي، وفاء خضر سلامه بريك، رشید راشد مبارك ابريك، ابراهيم مسعد اسويلم الحجوج، سيف الدين سليمان محمد، ورثة / سلامه سالم حسين، ورثة / سلامه سالم حسين، مالك عيد سلمي سعيد، حماد احریز سلیمان سالم، ایمن سليم بركي صباح، سلام احميدان سالم ابو العراج، نور صبیح سلامه حسن، عبد الله علي عبد الله الطبيقي، عيد صباح عيد سليمان، مسعد صباح سلامه صبح، مها علي حمدان علي، هیام بريك سلامه حسن، عادل علي حمدان علي، ورثة / سالمان قطيفان هاني.