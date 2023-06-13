اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يونيو 2023 09:53 ص
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سيارة ملاكى تصطدم بكابينة غاز بشبرا الخيمة.. والطوارئ تتعامل مع الموقف

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 09:01 ص
سيارة ملاكى تصطدم بكابينة غاز بشبرا الخيمة.. والطوارئ تتعامل مع الموقف جانب من الحادث
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت منطقة مساكن الكابلات بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اصطدام سيارة ملاكي بكابينة غاز، ما نتج عنه كسر بأحد محابس الكابينة، وتم تأمين الكابينة بمعرفة طوارئ الغاز، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات مجلس مدينة شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ اصطدام سيارة ملاكي بكابينة غاز، ما نتج عنه كسر بأحد محابس الكابينة.

على الفور تم الدفع بفرق طوارئ الغاز بالمدينة، وتم تأمين الكابينة بمعرفة طوارئ الغاز، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بكابينة غاز، ما نتج عنه كسر بأحد محابس الكابينة، وتمت السيطرة عليه منعا لوقوع أية كوارث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

اصطدام السيارة بالكابينة
اصطدام السيارة بالكابينة

 

الفرق تصلح المحبس بالكابينة
الفرق تصلح المحبس بالكابينة

 

 

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

 


 

 



 

 


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