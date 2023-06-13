سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 2310 جنيهات بالأسواق

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2310 جنيهات وهو أدنى مستوى للذهب في الأسواق منذ شهر تقريباً، وذلك وسط تداولات ضعيفة للذهب في الأسواق.



أسعار الذهب اليوم: عيار 21 : 2310 جنيهات.



عيار 24 : 2640 جنيها.



عيار 18 : 1980 جنيها.



عيار 14 : 1543 جنيها.



الجنيه الذهب 18480جنيها.

تطورات سعر الذهب في مصر وأكد ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة صناعة المعادن الثمينة أنه خلال الشهر الأخير تشهد حركة المشغولات الذهبية حراك طفيف مشيرا إلي هبوط تدريجي ضمن نطاق ضيق من التداولات، تزامن هذا مع تذبذب في أسواق الذهب العالمي وتحركات عرضية مع انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم، ولقرار البنك الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة الذي يصدر غداً. وأكد ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة صناعة المعادن الثمينة أنه خلال الشهر الأخير تشهد حركة المشغولات الذهبية حراك طفيف مشيرا إلي هبوط تدريجي ضمن نطاق ضيق من التداولات، تزامن هذا مع تذبذب في أسواق الذهب العالمي وتحركات عرضية مع انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم، ولقرار البنك الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة الذي يصدر غداً.

وأشار ممدوح إلى أن هناك تطورات إيجابية في السوق المحلي خلال الفترة الماضية ساعدت على هدوء واستقرار أسواق الذهب وحدوث رواج للمعدن النفيس لافتا إلي استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في البنوك الرسمية عند 30.95 جنيه لكل دولار بالرغم من الشائعات ومطالبات المؤسسات الدولية بتحقيق مرونة في سعر الصرف وتسجيل خفض جديد في مستويات الجنيه.

وشدد على أن تحركات الحكومة في ملف التخارج من الشركات المملوكة من الدولة لتوفير سيولة دولارية للوفاء بالتزاماتها ساهم أيضا في تهدئة المخاوف في الأسواق وانعكس ذلك على الذهب وساهم في تهدئة الأسواق.