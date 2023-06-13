ردود أفعال مختلفة لطلاب الثانوية العامة بعد الاقتصاد والإحصاء فى الدقهلية

انتهى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، من أداء امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، منذ قليل فى ثانى أيام ماراثون الامتحانات، وسط تعزيزات أمنية مشددة أمام اللجان.

وتباينت ردود أفعال الطلاب حول مستوى الامتحان، حيث اشتكى البعض من صعوبة مادة الإحصاء، ووجود أسئلة من خارج المنهج، وعدم كفاية الوقت المخصص للإجابة، بينما جاءت أسئلة الاقتصاد مباشرة ومن المنهج.

فيما أكد البعض الآخر أن الاقتصاد كان يحتاج لوقت أطول، وبه بعض النقاط الخاصة بالطالب المتفوق، وذلك على عكس مادة الإحصاء التى جاءت مناسبة ومباشرة، وخاصة لطلاب الشعبة العلمية.

يذكر أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية بمحافظة الدقهلية يبلغ 53 ألفًا و414 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب شعبة علمى علوم 31688 ألفًا، وعدد طلاب شعبة علمى رياضة 7327 ألفًا، وطلاب الشعبة الأدبية 14054 ألفًا، وطلاب الدبلومة الأمريكية 344 طالبًا، وطلاب المنازل 4320 طالبًا، وطلاب الخدمات 2188 طالبًا، وعدد الطلاب 23769 طالبًا، والطالبات 29644 طالبة.

فيما بلغ عدد اللجان الامتحانية 147 لجنة، بالإضافة إلى لجنة النور للمكفوفين، ولجنة السجن بجمصة، ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة، ولجنة معهد الأورام بالمنصورة، بإجمالى 151 لجنة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش فى الامتحانات، منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها، وتركيب كاميرات مراقبة فى اللجان لرصد أى مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود فى كراسة الأسئلة لضبط أى طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش، لرصد أى تداول للأسئلة.