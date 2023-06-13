رئيس كهرباء القناة يوجه بإنشاء مركز خدمة عملاء بطور سيناء بمواصفات عالمية

كتبت رحمة رمضان

تفقد المهندس سامي أبو ورده، رئيس شركة القناه لتوزيع الكهرباء هندسة كهرباء طور سيناء ظهر اليوم، للاطلاع على أعمال الجرد السنوي، ومناقشة أعضاء اللجنة كيفية إجراءات الجرد و التأكد من الجرد الفعلي لكافة المهمات مع تحديد صلاحيات كل وجرد الأصول الثابته والعهد الشخصية.

وحرص رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء على مراجعة دفاتر كبار المشتركين ، ووجه بضرورة مراجعة القدرات المتعاقد عليها مع القدرات على الطبيعة، وضرورة الإسراع فى تركيب العدادات الكودية التي سدد أصحابها قيمة المقايسات.

ووجه أبو وردة بضرورة إعادة تأهيل مبنى ديوان عام قطاع كهرباء طور سيناء، نظرًا لسوء حالة المبنى التي كان عليها، وشدد على أن تتم الأعمال بأعلى مستوى من الجودة وطبقا لأحدث المواصفات .

و أصدر أبو وردة قرارًا بأنشاء مركز خدمة عملاء داخل مبنى القطاع مؤسس بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية مع عمل مركز خدمه لذوي الهمم، موكدًا ضرورة حسن استقبال المواطنين وإنهاء كافة الخدمات لهم في وقت قصير.