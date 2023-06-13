رئيس جامعة المنيا يجتمع بمجالس كليتى الصيدلة والنوعية

المنيا - حسن عبد الغفار

اجتمع الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، بأعضاء مجالس كليتي التربية النوعية، والصيدلة؛ وذلك لعرض رؤية الجامعة المستقبلية التي تشكل خارطة الطريق للفترة القادمة، وتُسهم في رفع كفاءة قدرتها المؤسسية، وتطوير العملية التعليمية والبحثية، وكذلك الاهتمام بمنظومة الرعاية بالعنصر البشرى من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين، حيث تم خلال الاجتماع اختيار اللجان المختصة بترشيح المتقدمين لشغل منصب عميد الكليتين، طبقاً لقرار وزير التعليم العالي وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، لاختيار القيادات الجامعية، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي الكليتين ووكلائهم ورؤساء أقسامهم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه يتم اختيار ممثل الكلية في عضوية اللجان المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية، من ذوي الخبرة في مجال التعليم العالي والإدارة، على أن يتم ترشيح عضواً احتياطياً يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه، ويشترط في أعضاء تلك اللجان ألا يكونوا ممن يتولوا مناصب إدارية أو تنفيذية بالجامعة، وألا يكون بين أحد منهم وبين أحد المتقدمين لشغل الوظيفة صلة قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية.

كما استمع سيادته لآراء ومقترحات السادة أعضاء مجلسي الكليتين فيما يخص رؤية الجامعة المقترحة للتطوير في الفترة القادمة.