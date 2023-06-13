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رئيس الوزراء العراقى: توقيع 11 اتفاقية تعاون مع مصر

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:48 م
رئيس الوزراء العراقى: توقيع 11 اتفاقية تعاون مع مصر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء والمهندس محمد شياع السودانى رئيس وزراء جمهورية العراق
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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قال المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، إنه تم توقيع 11 اتفاقية تعاون مع مصر نحو مزيد من تطوير العلاقات الثنائية مع مصر.
 
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه ناقش مع نظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق أوجه التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، موضحا أنه فى إطار دور القطاع الخاص، سيتم افتتاح منتدي الأعمال المصري العراقي بحضور نخبة من رجال الأعمال بين البلدين. 
 
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء بنظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، مؤكدا أن التاريخ سجل بداية التفاعل النشط بين البلدين 6 آلاف سنة بين مصر والعراق، مشيرا إلى أن انعقاد اللجنة العليا هو تأكيد على حرص البلدين لتفعيل التعاون فى مختلف المجالات.
 
وتوجه في تصريحات صحفية، بالتهنئة لإقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية العراقية وما تتضمنها من خطوات إجرائية.
 
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ونظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. 
 
واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الإثنين ، بمطار القاهرة الدولي، المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لترؤس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق.
 
ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء العراق، وزراء الخارجية، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والتجارة، والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وعددا من المسئولين.
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