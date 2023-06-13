"حياة كريمة" تقرر مد مبادرة "انت الحياة" فى البحيرة حتى غد الأربعاء

قررت مؤسسة حياة كريمة مد فاعليات مبادرة" انت الحياة " التى تنظمها بقرية الابعادية التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة حتى غدا اأاربعاء وذلك نظرا للإقبال الشديد من قبل الأهالى والتفاعل معها بشكل لافت للنظر.

وتضم فاعليات المبادرة،تنظيم قوافل طبية بكافة التخصصات وتقديم الخدمات مجانا وإحالة العمليات الجراحية لإجراءاها على نفقة الدولة وكذلك تنظيم عيادات أسنان بالتعاون مع الجامعة البريطانية.

كما تضم فاعليات المبادرة تنظيم ملتقى توظيفى للشباب برعاية عدد من الشركات الكبرى.

وتشتمل فاعليات المبادرة أيضا على إصدار الرقم القومى وامتحانات فورية لشهادات محو الأمية وجلسات توعية تابعة لصندوق مكافحة الإدمان وجلسات أخرى يقوم بها المجلس القومى للمرأة إلى جانب مناقشة أوضاع الغارمين والغرامات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

ولم تقتصر فاعليات مبادرة "انت الحياة " التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة على النواحى الخدمية فقط بل تضمنت أيضا إقامة فاعليات ترفيهية للأطفال وورش عمل بالإضافة إلى تنظيم مسابقات رياضية بمركز الشباب وتوزيع ملابس رياضية على المشاركين.

يشارك فى تنظيم فاعليات مبادرة " انت الحياة " عدد كبير من المؤسسات الحكومية والأهلية منها وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومى للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان والجامعة البريطانية والهيئة العامة لتعليم الكبار"

يذكر أن قرية الابعادية التابعة لمركز دمنهور إحدى النماذج اللافته التى يجرى بها تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث ينفذ بقرية الأبعادية 79 مشروعا بجميع القطاعات الخدمية منها 13 مشروع بمياه الشرب و9 مشروعات بقطاع الصحة و22 مشروع اتصالات و7 مشروعات أبنية تعليمية و8 مشروعات كهرباء، و8 صرف صحى، و3 مشروعات للشباب والرياضة ومشروعين للرى.

بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بقطاعات الغاز والتضامن الإجتماعى إلى جانب انشاء مجمع للخدمات الحكومية ومجمع للخدمات الزراعية وأسواق ومركزين للاسعاف والحماية المدنية.