اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 09:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توزيع ورود ومياه معدنية وسناكس لطلاب الثانوية العامة بالوادى الجديد

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 08:28 ص
توزيع ورود ومياه معدنية وسناكس لطلاب الثانوية العامة بالوادى الجديد توزيع ورود ومياه معدنية وسناكس لطلاب الثانوية العامة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى لفتة إنسانية رسمت البسمة على وجوه الطلاب والطالبات شهد المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، إستقبال طلاب الشهادة الثانوية العامة فى ثانى أيام امتحانات نهاية العام بالورود والمياه المعدنية والاسناكس قبل دخولهم إلى لجان الامتحانات بمدينة موط، حيث قام عدد من القيادات التنفيذية بالمركز بتوزيع المياه والوجبات الخفيفة واستقبال الطلاب والطالبات بالورود، وذلك تشجيعاً لهم على بذل ما فى وسعهم ولتخفيف الضغط النفسي عليهم داخل اللجان الإمتحانية .
 
وينتظم 1998 طالبا وطالبة فى 11 لجنة امتحانية على مستوى مراكز المحافظة، لآداء امتحانات الثانوية العامة، حيث تم التأكد من توفير جميع وسائل الراحة للطلاب داخل اللجان أثناء فترة الامتحانات ومراعاة التهوية الجيدة والإضاءة الكافية وتوفير مياه الشرب النقية ونظافة الحمامات والمرافق والخدمات العامة و تكليف مديرية الصحة وهيئة الإسعاف بتواجد لجان طبية بكل لجنة لمتابعة الحالات المرضية وسيارة إسعاف بكل مربع تعليمي تحسبا لأى طارئ.
 
كما جرى تكليف رؤساء المدن والأحياء بمنع تواجد الباعة الجائلين فى محيط أى لجنة لتوفير جو هادئ للطلاب أثناء الحل ومنع إزعاجهم كما تم توجيه مديرية الأمن بتوفير نقاط لخدمة شرطية بجوار اللجان واستراحات المراقبين والملاحظين وتأمين مسارات وخطوط سير سيارات نقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان كما تقرر توفير مولد كهربائى بكل مواقع اللجان لمواجهة أى طوارئ أو أعطال كهربائية قد تحدث
 
وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادت القطاعات المختلفة وجاهزيتها خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور اللواء إسماعيل البركاوي مساعد مدير أمن المحافظة و سيد محمود سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية المعنية.
 
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على المتابعة اللحظية لسير الامتحانات وتأمين محيط اللجان وتشديد الرقابة على أعمال نقل وتداول الأوراق الامتحانية، وتوفير الرعاية الطبية بمقرات اللجان للتعامل مع أي طوارئ، والتنسيق الكامل بين رؤساء اللجان وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم لمتابعة الموقف والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد.
 
ووجّه الزملوط المراكز بتوفير وسائل انتقال بتكلفة مخفضة لنقل طلاب القرى والمناطق النائية لمقار اللجان، وتقديم كافة سبل الراحة والخدمات اللازمة للطلاب داخل اللجان.
 

 


امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة