توزيع ورود ومياه معدنية وسناكس لطلاب الثانوية العامة بالوادى الجديد

فى لفتة إنسانية رسمت البسمة على وجوه الطلاب والطالبات شهد المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، إستقبال طلاب الشهادة الثانوية العامة فى ثانى أيام امتحانات نهاية العام بالورود والمياه المعدنية والاسناكس قبل دخولهم إلى لجان الامتحانات بمدينة موط، حيث قام عدد من القيادات التنفيذية بالمركز بتوزيع المياه والوجبات الخفيفة واستقبال الطلاب والطالبات بالورود، وذلك تشجيعاً لهم على بذل ما فى وسعهم ولتخفيف الضغط النفسي عليهم داخل اللجان الإمتحانية .

وينتظم 1998 طالبا وطالبة فى 11 لجنة امتحانية على مستوى مراكز المحافظة، لآداء امتحانات الثانوية العامة، حيث تم التأكد من توفير جميع وسائل الراحة للطلاب داخل اللجان أثناء فترة الامتحانات ومراعاة التهوية الجيدة والإضاءة الكافية وتوفير مياه الشرب النقية ونظافة الحمامات والمرافق والخدمات العامة و تكليف مديرية الصحة وهيئة الإسعاف بتواجد لجان طبية بكل لجنة لمتابعة الحالات المرضية وسيارة إسعاف بكل مربع تعليمي تحسبا لأى طارئ.

كما جرى تكليف رؤساء المدن والأحياء بمنع تواجد الباعة الجائلين فى محيط أى لجنة لتوفير جو هادئ للطلاب أثناء الحل ومنع إزعاجهم كما تم توجيه مديرية الأمن بتوفير نقاط لخدمة شرطية بجوار اللجان واستراحات المراقبين والملاحظين وتأمين مسارات وخطوط سير سيارات نقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان كما تقرر توفير مولد كهربائى بكل مواقع اللجان لمواجهة أى طوارئ أو أعطال كهربائية قد تحدث

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادت القطاعات المختلفة وجاهزيتها خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور اللواء إسماعيل البركاوي مساعد مدير أمن المحافظة و سيد محمود سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية المعنية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على المتابعة اللحظية لسير الامتحانات وتأمين محيط اللجان وتشديد الرقابة على أعمال نقل وتداول الأوراق الامتحانية، وتوفير الرعاية الطبية بمقرات اللجان للتعامل مع أي طوارئ، والتنسيق الكامل بين رؤساء اللجان وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم لمتابعة الموقف والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد.

ووجّه الزملوط المراكز بتوفير وسائل انتقال بتكلفة مخفضة لنقل طلاب القرى والمناطق النائية لمقار اللجان، وتقديم كافة سبل الراحة والخدمات اللازمة للطلاب داخل اللجان.