توافد طلاب الثانوية العامة بالدقهلية على لجان الاقتصاد والإحصاء.. صور

الدقهليه شريف الديب

انتظم طلاب الشهاده الثانوية داخل لجان امتحانات بمحافظة الدقهلية، وتوافد الطلاب بمحيط اللجان ودخولهم فى ثانى أيام الامتحانات لآداء امتحانات الاقتصاد والإحصاء، واستمرت عمليات التأمين و التفتيش لجميع الطلبة قبل دخولهم اللجان، و منع دخول الهواتف وأصطحاب اي متعلقات معهم أو كتب معهم، والالتزام بكل التعليمات المقررة فى اللجان والتزام الهدوء . مع تطبيق كشف الحرارة على الطلاب قبل الدخول الى اللجان .

وقال ناصر شعبان ، وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريحات صحفية اليوم أن إجمالي عدد طلاب المرحلة الثانوية بنطاق محافظة الدقهلية 53414 طالب وطالبة مقسمين الى 31688 بالشعبة علمي رياضيات، و 14054 لشعبة الأدبي و344 دبلومه،و4320 منازل و 2188 خدمات .

ويبلغ عدد الطلاب البنين 23769 طالب والبنات 29644 طالبة، داخل 147 لجنة امتحانية فضلا عن لجنة للطلاب المكفوفين ولجنة بسجن جمصة المركزي ولجنة للمتفوقين علوم وتكنولوجيا ومعهد الأورام ليصل إجمالي عدد اللجان لـ 151 لجنة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه جرى تجهيز استراحات لمراقبي امتحانات الثانوية العامة وتجهيزها بالأثاث وكافة سبل الراحة مؤكدا أن إجمالي الاستراحات 36 استراحة منها 19 استراحة للمراقبين الرجال و17 استراحة للسيدات.

أشار شعبان ان جرى عمل بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الدقهلية لتأمين اللجان و مركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة كما جرى عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل كل لجنة امتحانية ، و التنسيق مع الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية ،و التنسيق مع مديرية التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات

كما أكد وكيل الوزارة على توافر الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية لتوزيعها على كافة اللجان الامتحانية.

ولفت ناصر انه جرى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.