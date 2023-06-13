تعرف على رسامة الأساقفة العموميون فى الكنيسة طبقا للائحة

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية السلطة التشريعية والقضائية العليا فى الكنيسة الأرثوذكسية، وله أن يسن قوانين للكنيسة بما يتفق والاحتياجات الجديدة، وأن يصدر لوائح داخلية خاصة بسيامات كل درجة من درجات الكهنوت.

وتنص لائحة الكنيسة أنه يجوز لقداسة البابا رسامة أساقفة عموميين يساعدونه في شئون إيبارشيته، أو في العمل العام للكنيسة، أو يساعدون بعض أساقفة الإيبارشيات في أعمالهم الرعوية، فالأسقف العام لا يحتاج إلى تزكية من شعب ويكفى أن يكون مزكى من البابا أو الأسقف الذى سيعمل في إيبارشيته.

ويجوز ترقية الأسقف العام إلى درجة كهنوتية أعلى، كما يجوز تعيينه أسقفا لكرسى فى أية إيبارشية خالية، وفى هذه الحالة يلزم تزكية من المسيحيين في الإيبارشية له، وموافقة قداسة البابا.