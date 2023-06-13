اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على رسامة الأساقفة العموميون فى الكنيسة طبقا للائحة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 11:20 م
تعرف على رسامة الأساقفة العموميون فى الكنيسة طبقا للائحة المجمع المقدس بالكنيسة
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر المجمع المقدس  بالكنيسة الأرثوذكسية السلطة التشريعية والقضائية العليا فى الكنيسة الأرثوذكسية، وله أن يسن قوانين للكنيسة بما يتفق والاحتياجات الجديدة، وأن يصدر لوائح داخلية خاصة بسيامات كل درجة من درجات الكهنوت.

وتنص لائحة الكنيسة أنه يجوز لقداسة البابا رسامة أساقفة عموميين يساعدونه في شئون إيبارشيته، أو في العمل العام للكنيسة، أو يساعدون بعض أساقفة الإيبارشيات في أعمالهم الرعوية، فالأسقف العام لا يحتاج إلى تزكية من شعب ويكفى أن يكون مزكى من البابا أو الأسقف الذى سيعمل في إيبارشيته.

ويجوز ترقية الأسقف العام إلى درجة كهنوتية أعلى، كما يجوز تعيينه أسقفا لكرسى فى أية إيبارشية خالية، وفى هذه الحالة يلزم تزكية من المسيحيين في الإيبارشية له، وموافقة قداسة البابا.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المجمع المقدس

رسامه الاساقفه



الموضوعات المتعلقة

تعرف على توصيات لجنة شؤون الإيبارشيات بالمجمع المقدس

السبت، 03 يونيو 2023 12:48 م

الكنيسة توصى بإجراء الكشف الطبى قبل خطوبة العروسين فى جلسة المجمع المقدس

السبت، 03 يونيو 2023 10:30 ص

تعرف على توصيات لجنة الرعاية والخدمة بالمجمع المقدس فى الكنيسة

السبت، 03 يونيو 2023 10:28 ص

المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية يعقد جلسته العامة فى وادى النطرون

الجمعة، 02 يونيو 2023 04:34 م

تعرف على مهام لجنة شئون الإيبارشيات في المجمع المقدس بالكنيسة

السبت، 06 مايو 2023 06:00 ص

ما أبرز مهام لجنة شئون الرهبنة فى المجمع المقدس بالكنيسة؟

السبت، 06 مايو 2023 02:00 ص

لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس توصى بتعزيز المشاركة المجتمعية للأقباط

الأربعاء، 26 أبريل 2023 09:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة