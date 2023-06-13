وذكرت المفوضية -في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي- أن هذا الضمان الجديد من الاتحاد الأوروبي هو أحد عناصر مبادرة الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا (EU4U) التي وافق عليها بنك الاستثمار الأوروبي في مارس الماضي وتشمل أيضًا صندوق EU4Ukraine ومساعدة فنية بقيمة 100 مليون يورو وحزمة استشارية من الأموال الخاصة بمصرف الاستثمار الأوروبي.

تعليقًا على ذلك، قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: "يكثف الاتحاد الأوروبي دعمه لتلبية احتياجات التعافي السريع في أوكرانيا. بالإضافة إلى مليار يورو للتعافي السريع لدعم القطاعات الحيوية، يسمح ضمان الاتحاد الأوروبي المتفق عليه لبنك الاستثمار الأوروبي بإقراض أوكرانيا 100 مليون يورو إضافية بشروط مواتية للغاية. نحن مصممون على إعادة الحياة إلى جميع المجتمعات في أوكرانيا التي تعاني من الهجمات الروسية".

ومن المنتظر أن تستخدم المفوضية الصندوق الأوروبي للاستثمار المستدام الإضافي (EFSD +)، وهو الذراع التمويلي لتنمية الجوار والتعاون الدولي (NDICI)- لضمان تدفق ما يصل إلى 100 مليون يورو من قروض بنك الاستثمار الأوروبي الجديدة لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات القرض، التي أصبحت ممكنة بموجب اتفاقية الضمان البالغة 26.7 مليار يورو الموقعة بين المفوضية وبنك الاستثمار الأوروبيين في مايو 2022، في وقت لاحق في عام 2023 ثم صرفها في أقرب وقت بناءً على طلب أوكرانيا. في حين ستسهم هذه القروض في المساعدة في سد الاحتياجات المالية لأوكرانيا لأولويات التعافي السريع في عام 2023 في ضوء التقييم المحدث لاحتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا.. بحسب البيان.