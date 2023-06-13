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بعد قليل.. بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 10:18 ص
بعد قليل.. بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يرأس الدكتور مصطى مدبولي، رئيس الوزراء ونظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق ، بعد قليل أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. 
 
 
واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الإثنين ، بمطار القاهرة الدولي، المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لترؤس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق.
 
 
ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء العراق، وزراء: الخارجية، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والتجارة، والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وعددا من المسئولين.
 
 

مصر والعراق

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي



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