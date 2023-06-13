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بعد ضبط نصابة الهواتف المحمولة.. الحبس عقوبة الاحتيال والنصب

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 04:00 ص
بعد ضبط نصابة الهواتف المحمولة.. الحبس عقوبة الاحتيال والنصب حبس متهم_ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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نجت الأجهزة الأمنية، في ضبط سيدة نصبت علي المواطنين بمساعدة زوجها في مبلغ 5 مليون جنيه، بحجة استثمار أموالهم في تجارة الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة بالإسكندرية.
 
وتصل عقوبة النصب للحبس طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات.
 
 وحددت المادة 336 من قانون العقوبات عقوبة النصب: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
 

الأجهزة الأمنية

الأجهزة الإلكترونية

قانون العقوبات

عقوبة النصب

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