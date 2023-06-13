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بالدرجات.. اعرف تنسيق القبول بمدارس الثانوى الصناعى بالجيزة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 10:53 ص
بالدرجات.. اعرف تنسيق القبول بمدارس الثانوى الصناعى بالجيزة تنسيق القبول بمدارس الثانوى الصناعى بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء أمس الإثنين، تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2023/2024، حيث تم تحديد 225 درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة و140 درجة للثانوى العام خاص عربى والمنازل، و175 درجة للثانوى العام بفصول الخدمات.

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية تنسيق القبول بمدارس الثانوي الصناعي بالجيزة للعام الدراسي 2023/2024.

-230  درجة القبول بمدرسة طباعة إمبابة.

- 225 درجة القبول بمدرسة طباعة الهرم.

-215  درجة لكل من مدارس (إمبابة ثانوي صناعى بنين للتأسيس العسكري، أحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات، الجيزة الكهربية ثانوي صناعي ونظام إعداد مهنى 210، طلعت حرب ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكري وإعداد مهنى 210، الجيزة ثانوي صناعي بنات، الميدان ثانوى صناعى بنات وإعداد مهني 210، نكلا ثانوي صناعي مشترك، المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين).

- 210 درجات لكلاً من مدارس (وردان ثانوي صناعي مشترك، أبو رواش ثانوي صناعي مشترك وإعداد مهنى 205، المنوات ثانوى صناعى بنات، الحوامدية ثانوي صناعي بنات، فصول ملحقة على التعليم المزدوج، شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكري وإعداد مهني 205، البدرشين ثانوي صناعي بنات وإعداد مهنى 205).

- 200 درجة لكلل من مدارس (ناصر ثانوى صناعى بنين، العياط ثانوى صناعى بنات، الصف ثانوى صناعى للتأسيس العسكرى بنين، الصف ثانوى صناعى بنات).

- 195 درجة لطهما ثانوي صناعي بنين.

- 190 درجة لكلاً من (الصف الثانوى صناعى بنين بزرزاره وإعداد مهنى 185، والشهيد أحمد رمضان سالم صناعى بنين وإعداد مهني 185، وأطفيح ثانوي صناعي بنات، الكداية ثانوي صناعي مشترك وإعداد مهنى 185، القبابات ثانوي صناعي مشترك، البرمبل المتقدمة مشتركة).

-180  درجة لـ"الباويطي".

- 175  درجة لـ"المناجم ثانوي صناعي بنين".


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