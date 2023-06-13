اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المرور يضبط 83 ألف مخالفة متنوعة بمحاور وطرق المحافظات خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:15 م
المرور يضبط 83 ألف مخالفة متنوعة بمحاور وطرق المحافظات خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.
 
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 83667 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 21814 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 215 مخالفة السير بدون تراخيص، 6 دراجات نارية مخالفة.، 23 مخالفة موقف عشوائى، 14 مخالفة شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وتواصل إدارة المرور حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

إدارة المرور

حملات مرورية

الطرق السريعة

اخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة