اليوم السابع
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أكرم القصاص
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القيادة المركزية الأمريكية: إصابة 22 جنديا جراء حادث مروحية بسوريا

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 10:32 ص
القيادة المركزية الأمريكية: إصابة 22 جنديا جراء حادث مروحية بسوريا تحطم مروحية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت القيادة المركزية في القوات الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن 22 جنديا أصيبوا جراء حادث تحطم مروحية شمال شرقي سوريا .

وأضافت القيادة المركزية في بيان لها - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "أصيب 22 عسكريا أمريكيا بدرجات متفاوتة في حادث مروحية شمال شرق سوريا وهم يخضعون للعلاج، وتم إجلاء 10 منهم إلى مرافق رعاية على مستوى أعلى خارج منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية ".

وأشارت القيادة المركزية إلى أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، فيما أكدت أنه لم يتم رصد نيران معادية بالتزامن مع هذا الحادث.

 


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سوريا

تحطم مروحية

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