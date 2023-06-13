السجن المشدد 10 سنوات لـ سماك لاتهامه بترويج الهيروين فى بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ سماك يروج الهيروين ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 28 من شهر فبراير عام 2023، بدائرة قسم الضواحي، والمتهم فيها هيثم محمد علي محمد الكفراوي ويعمل سماك، حيث أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا للهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتم ضبط المتهم بإذن من النيابة العامة عثر بين طيات ملابسه على 58 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبتفتيش الدراجة البخارية عثر على 162 لفافه للهيروين، وبمواجهته أقر باحرازها للإتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للاتصال بالعملاء، والدراجة للترويج، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وحكمت المحكمة بمعاقبة هيثم محمد علي محمد الكفراوي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 100 الف جنيها، عما أسند اليه، ومصادرة المخدر المضبوط، والزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضيه رقم 1295 لسنه 2023 جنح الضواحي.